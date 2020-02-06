Merkel, Thüringen eyaletindeki başbakan seçimini eleştirdi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi CDU'nun Thüringen eyalet meclisindeki başbakan seçiminde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (Afd) destek verdiği adaya oy vermesinin "affedilemez bir süreç" olduğunu söyledi.

Merkel, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı açıklamada, Thüringen'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve aşırı sağcı AfD desteğiyle başbakan seçilen Hür Demokrat Parti (FDP) adayı Thomas Kemmerich'in seçilme şeklini eleştirerek "Bu affedilemez bir süreç." ifadesini kullandı.

Seçim sonucunun tersine çevrilmesi gerektiğini belirten Merkel, seçimin yenilenmesi taleplerinin arkasında olduğunu vurguladı.

Merkel, Almanya demokrasisi için kötü bir gün olduğunu, CDU'nun kendi değer ve inançlarını yıktığını sözlerine ekledi.

Thüringen eyalet seçimleri

Thüringen Eyalet Meclisinde dün, 5 milletvekiline sahip FDP'den Kemmerich, 90 milletvekilinin 45'inin oyunu alarak başbakan seçilmişti.



Yeşiller ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken, bir milletvekili de çekimser kalmıştı.

AfD'nin adayı Christoph Kindervater'e ise oy çıkmayan seçimde, CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i desteklemişti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istiyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'da bir eyalet başbakanı aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmiş oldu.

Eyalette 2014 yılından bu yana Başbakan Bodo Ramelow'un üyesi olduğu Sol Partinin mecliste 29 milletvekili bulunuyor.