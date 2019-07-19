Son Dakika Haberleri: Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim
Son Dakika Dünya Haber

Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim

20 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Trump'ın kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemleri eleştirerek, ''Bu tür söylemler ile arama mesafe koyuyorum. Kendimi saldırılara maruz kalan 3 kadın ile de dayanışma içinde hissediyorum.'' ifadesini kullandı

Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kongre üyesi Demokrat senatörler hakkındaki ifadelerini eleştirerek, kendisinin 'saldırıya maruz kalan kadın vekillerle dayanışma içinde olduğunu' söyledi.

Alman Şansölye, ABD Başkanı'nın, "Amerika'yı sevmiyorlarsa geldikleri yere geri dönsünler" ifadesine atıfla 'Trump'la hala ortak değerlere sahip olup olmadığı' yönündeki bir soruyu yanıtladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Donald Trump, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son günlerde hastalığıyla gündem olan Angela Merkel 2021'de siyaseti bırakacağını açıkladı Trump Fed'e baskıyı sürdürüyor! Bir kez daha faiz indirimi çağrısında bulundu Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 18:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]