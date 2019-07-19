Merkel: Trump'ın 'beğenmiyorlarsa gitsinler' dediği senatörlerle dayanışma içindeyim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kongre üyesi Demokrat senatörler hakkındaki ifadelerini eleştirerek, kendisinin 'saldırıya maruz kalan kadın vekillerle dayanışma içinde olduğunu' söyledi.Alman Şansölye, ABD Başkanı'nın, "Amerika'yı sevmiyorlarsa geldikleri yere geri dönsünler" ifadesine atıfla 'Trump'la hala ortak değerlere sahip olup olmadığı' yönündeki bir soruyu yanıtladı.