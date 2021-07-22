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Merkel: "Türkiye ile çok iyi ilişkiler olması için çaba sarf ediyorum" - Son Dakika

Merkel: "Türkiye ile çok iyi ilişkiler olması için çaba sarf ediyorum"

22.07.2021 17:01
Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile çok iyi ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile çok iyi ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Merkel Federal Basın Evi'nde düzenlenen geleneksel yaz dönemi basın toplantısında başkent muhabirlerinin sorularını cevapladı.

Türkiye'yi Avrupa Birliğine (AB) tam üye olarak görmediğine ilişkin siyasi düşüncesinin bilindiğini ifade eden Merkel, "Ancak ben yine de Türkiye ile çok iyi ilişkiler olması için çaba sarf ediyorum." dedi.

Merkel, bundan dolayı AB ile Türkiye arasındaki göç mutabakatının devam etmesinden ve Gümrük Birliğinin güncellemesinden yana olduğunu belirtti.

Son AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye 3 milyar avronun verilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konularda görüşmeler yaptığını ifade etti.

Merkel : "Türkiye mültecilere çok iyi bakıyor"

Sığınmacıların siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini aktaran Merkel, "Türkiye, özellikle Suriyeli mültecilere çok iyi bakıyor. Orada inanılmaz çok şeyler yapıyor. Biz (Türkiye'yi) destekledik. Elbette küçük bir ölçüde. Ben bu mutabakatın geliştirilmesini istiyorum. Bu, etkilenen insanlar için en iyisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalarından dolayı Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin soruya da kendisinin ilke olarak müzakerelerin başarısız olduğundan söz etmediğini belirterek, "Gerileme veya ilerleme vardır." ifadesini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasında istişari görüşmelerin yeniden başladığını anımsatan Merkel, "Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Bu iletişim kanallarını her zaman açık tutmak için çalıştık ve özellikle Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde birtakım küçük adımlar atmayı başardık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafının kabul etmediği iki devletli bir çözümden yana olmasının görüşmeleri zorlaştırdığını dile getiren Merkel, bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde görüşmelerin devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Merkel, doğru yöne yönlendirmesi gereken bu görüşmelerin zor ve uzun soluklu olacağını belirterek, "Bu şimdi elbette bir gerilemeydi. Ancak bu tür gerilemelerle cesaretin kırılmasına izin vermemek lazım." diye konuştu.

AB'nin iltica politikasına da değinen Merkel, AB'nin halen ortak bir iltica politikası geliştiremediğine işaret ederek, bunun AB için büyük bir yük olduğunu ve çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Akım 2 projesi

Şansölye Merkel, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattına ilişkin Almanya ve ABD'nin anlaşmaya varmasını iyi bir adım olarak değerlendirerek, yine de bu anlaşmanın tüm görüş ayrılıklarını gidermediğini belirtti.

Anlaşmayı, ABD ile Almanya arasında uygulanması gereken belirli koşulları yerine getirme girişimi olarak nitelendiren Merkel, Ukrayna'nın gaz transit ülkesi olmaya devam etmesinin ve enerji konularının, Ukrayna'yı zor durumda bırakmak için kullanılmamasının önemli olduğunu kaydetti.

Alman Başbakanı Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullanılmayacağını ifade ettiğini aktararak, Rusya'nın sözüne güvendiklerini söyledi.

Pegasus yazılımı

İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak "muhaliflerin telefonlarını dinlediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine de Merkel, "Bu tür programlar, yargı denetiminin garanti edilmediği ülkelerde satılmamalıdır." cevabını verdi.

Halkı aşı olmaya çağırdı

Şansölye Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son günlerde endişe verici bir şekilde yeniden arttığına işaret ederek, bunun Kovid-19'un mutasyona uğrayan Delta varyantından kaynaklandığını anlattı.

Merkel, mesafe ve maske takma gibi tedbirlere uyulmasının büyük önemli taşıdığını vurguladı.

Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın salgının üstesinden gelmenin anahtarı olduğunun belirtti.

Merkel, sağlık sisteminin sınırına gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Aşılanmış kişilerin sayısı ne kadar yüksek olursa, o kadar çok kişi hastalığın ağır seyrinden korunur." diye konuştu.

Sel felaketi

Şansölye Merkel, geçen hafta ülkenin batısında meydana gelen sel felaketini de anımsatarak, selin inanılmaz yıkımlara yol açtığını, 170 kişinin yasını tuttuklarını ve halen daha aranan insanların bulunduğunu söyledi.

Merkel, selin oluşturduğu zararın giderilmesi için uzun soluğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Merkel ayrıca iklimin korunmasına ilişkin mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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