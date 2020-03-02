Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez - Son Dakika Dünya

Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin mülteciler üzerinden Avrupa Birliği'ne baskı yapmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Merkel: Türkiye'nin mülteciler üzerinden AB'ye baskı yapması kabul edilemez, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin mülteciler üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) baskı yapmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Angela Merkel başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Bunu tamamen kabul edilemez buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti, hoşnutsuzluklarını AB'ye iletmedi. Bunun yerine mültecilerin sırtından AB'yle kozlarını paylaşmayı tercih etti" dedi.

Merkel bununla birlikte Suriyeli mültecilerin Türkiye için ek bir yük oluşturduğunu kabul ettiğini söyledi.

Türkiye, Suriye'nin İdlib eyaletinde 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası, batısındaki sınır kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz Suriye'de yıllarca 'Güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim' çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna katkı vermedi. Şimdi Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binleri buldu. Bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek" demişti.

Erdoğan ayrıca "Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız, ya da herkes bu yükten nasibini alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti" diyte konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "2 Mart'ta Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117.677 oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:25 
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