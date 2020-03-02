Merkel: Türkiye'nin 'mültecilerin sırtından' AB'ye baskı uygulaması kabul edilemez - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkel: Türkiye'nin 'mültecilerin sırtından' AB'ye baskı uygulaması kabul edilemez - Son Dakika Dünya

Merkel: Türkiye'nin 'mültecilerin sırtından' AB'ye baskı uygulaması kabul edilemez

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" dedi

Merkel: Türkiye'nin 'mültecilerin sırtından' AB'ye baskı uygulaması kabul edilemez, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" dedi.


Merkel Yunanistan sınırını akın eden mülteciler konusunda, "Türkiye'nin İdlib konusunda çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anlıyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti memnuniyetsizliğini mültecilerin sırtından değil, AB'ye diyalog yoluyla ifade etmeli. Benim için takip edilecek yol bu değil" ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:24 
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