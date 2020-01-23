Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var? - Son Dakika Dünya

Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?

6 saat önce

Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yapacağı çalışma ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek

Merkel Türkiye'ye geliyor, ajandasında hangi konular var?, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve Merkel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

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Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:04 
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