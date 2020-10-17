- Merkel ulusa seslendi: "Lütfen mümkün olduğunca evde kalın" - Son Dakika

- Merkel ulusa seslendi: "Lütfen mümkün olduğunca evde kalın"

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkede artan korona virüs vakaları ardından halka seslenerek, "Lütfen yakın temastan kaçının. Mümkün olduğunca evde kalarak seyahat etmeyin" dedi.

Almanya'da korona vaka sayınının bugün 7 bin 830 ulaşmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, halka seslendi. Video konferans yöntemiyle konuşan Merkel, "Dışarıda veya evde çok daha az insanla temas kurun. Gerekli olmayan seyahat ve kutlamalardan kaçının. Lütfen mümkün olduğunca evde kalın. Sizlerden istediklerimin sadece kulağa sert gelmediğini aynı zamanda bireysel konulardan da feragat etmek olduğunu biliyorum. Sizlerden istediklerimiz sağlığınız için ve geçici bir süreyle olacak. Uyacağımız kurallar ve vazgeçeceğimiz seyahat ve eğence gibi özgürlüklerin kendi sağlığımızı ve yakınlarımızın sağlığını koruyacağını bilmelisiniz. Göstereceğiniz bu fedakarlık sağlık sistemimizi, okullarımızın ve kreşlerimizin açık kalmasını sağlamayacak, ekonomimiz ve işimiz için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Merkel, "Salgın birinci dalgadan daha hızlı yayılıyor"

Almanya'da yeni tip Covid-19 salgınının çok ciddi bir aşamasında olduğunu, salgının 6 ay öncesine göre daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Başbakan Merkel, "Nispeten rahat geçen yaz bitti. Şimdi zor aylarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Noel'imizin nasıl geçeceğine karar verilecek. Şimdi virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diyerek uyarıda bulundu.

Salgına karşı en etkili önlemin ağız ve burnu korumanın yanı sıra minimum mesafe ve hijyen kurallarına uyarak

Vaka sayılarının yeniden düşmesini sağlayacağını ifade eden Başbakan Merkel, "Şimdi daha dikkatli olmalıyız. Virüsün yayılması doğrudan temas ve bulaşma sayısına bağlıdır. Vaka sayısını aşağıya çekmek daha az temas etmek, sürekli maske takmak ve da toplu eğlenceleri azaltmakla olacaktır. Almanya korona salgınının ilk 6 ayını nispeten iyi atlattı. Kurallara uyduk ve birlikte başardık. Salgına karşı en etkili yöntem budur" ifadelerini kullanarak kurallara uyulmasını istedi.

Robert Koch Enstitüsü'nün Almanya'da son 24 saatte 7 bin 830 yeni korona vakasıyla rekor bir sayıya tekrar ulaşıldığını, 33 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya'da toplamda 356 bin 387 kovid-19 vaka sayısı tespit edildiği, 290 bin kişinin iyileştiği ve 9bin 787 kişinin öldüğü belirtildi.