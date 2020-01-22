Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Libya'yı ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Libya'yı ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.


Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel'in, Şi ile telefonda görüştüğünü belirtti.


Seibert, iki liderin Almaya ve Çin arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler ve uluslararası ticari konularını ele aldığını ifade etti.


Merkel ve Şi'nin 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanmasını görüştüğünü vurgulayan Seibert, "Devlet Başkanı Şi destek vermeye devam edeceğini taahhüt etti." diye konuştu.


Sözcü Seibert, görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkilerin ve özellikle de Almanya'nın bu yılın ikinci döneminde üstleneceği AB dönem başkanlığında eylül ayında yapılacak AB-Çin Zirvesinin ele alındığını kaydetti.

Angela Merkel, Şi Cinping, Almanya, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu
Türkiye'nin hamlesi Arap Birliği'ni rahatsız etti: Libya'ya müdahale yeni çatışmalara neden olabilir Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]