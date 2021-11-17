Üye Girişi
Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü - Son Dakika

Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü

17.11.2021 20:35
Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı 2. telefon görüşmesinde, Lukaşenko'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Komisyonu'nun Polonya sınırında bekleyen göçmenlere insani yardım ve...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı 2. telefon görüşmesinde, Lukaşenko'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Komisyonu'nun Polonya sınırında bekleyen göçmenlere insani yardım ve geri dönüş fırsatlarının sağlanması için kolaylık sağlanmasını istedi.

Almanya Federal Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile 2. kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Başbakanlık, Merkel'in telefon görüşmesinde Lukaşenko'dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Komisyonu'nun Polonya sınırında bekleyen göçmenlere insani yardım ve geri dönüş fırsatlarının sağlanması için kolaylık sağlanmasını istediğini kaydetti. Başbakanlık, "Başbakan Merkel, Lukaşenko ile tekrar görüştü. Merkel, UNHCR, IOM ve Avrupa Komisyonu'nun işbirliğiyle, etkilenenlere insani yardım ve ülkelerine geri dönüş olanakları sağlanması gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Merkel ve Lukaşenko daha fazla temas kurma konusunda anlaşmıştı

Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakan Merkel ile Başkanı Lukaşenko, yaklaşık 50 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede ikilinin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin yanı sıra göçmenlere insani yardım sağlamanın yollarının ele alarak, daha fazla temas kurma konusunda anlaştıkları belirtilmişti. Lukaşenko, Ağustos 2020'de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmesinden bu yana ilk kez Batılı bir lider ile görüşmüştü.

(Mehmet Koca/İHA)

Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü

Avrupa Komisyonu, Angela Merkel, Belarus, Polonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü - Son Dakika


Son Dakika

İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık 20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı 19:33 Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı 18:56 Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir 14:21 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir

Son Dakika Haberleri
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap
20:14 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 17 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları
20:11 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı
20:02 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce Valisi: Kayıp veya yıkılan bina söz konusu değil
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
19:30 Galatasaray'da mutlu eden haber! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin yolu açıldı
19:28 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
19:20 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
Umudumuzu her zaman diri tuttuk! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu Umudumuzu her zaman diri tuttuk! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu         
20:53
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönebilir mi? Başkan Laporta açık kapı bıraktı         
20:12
İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü         
19:43
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki         
19:29
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 21:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Merkel ve Lukaşenko, Polonya sınırındaki göçmenlere insani yardımı görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement