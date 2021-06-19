Üye Girişi
Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var - Son Dakika

Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

19.06.2021 09:36

Türkiye ile ilişkilerin değerlendirileceği AB liderler zirvesinden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi. Söz konusu görüşmede Merkel, Türkiye ile görüş ayrılıklarına karşın, "Birbirimize ihtiyacımız da var" ifadelerini kullanırken, Macron da Merkel ile aynı görüşleri paylaştığını söyledi.

Almanya Başbakan Merkel, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesine hazırlık amacıyla bugün Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, "Bir yandan görüş ayrılıkları mevcut, diğer yandan ise bazı meseleleri birlikte şekillendirmek istiyorsak, birbirimize ihtiyacımız da var. Bunlar göç meselesi, Libya'nın geleceği meselesi, Suriye'nin geleceği meselesi" şeklinde konuştu.

"RUSYA BİZİM İÇİN BÜYÜK SINAMA"

G7 zirvesinde de Rusya ile olan ilişkilerin büyük bir mesele olduğunu ifade eden Merkel, "Rusya bizim için büyük bir sınama. Rusya, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin büyük kıta komşusu" dedi. Rusya'nın "hibrit saldırılarına" maruz kaldıklarını ifade eden Merkel, "Ama bir yandan da eğer Avrupa Birliği içinde güvenlik ve istikrar istiyorsak, ne kadar zor olsa da Rusya ile temas halinde kalmayı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.

Merkel ve Macron'dan ortak Türkiye mesajı: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

MACRON: TÜRKİYE HAKKINDA SÖYLENEN HER ŞEYE KATILIYORUM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Türkiye ve Rusya hakkında söylenen her şeye katılıyorum" dedi. Macron, Türkiye ile olan ilişkilerde AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tutumlarının yanı sıra AB'nin Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki ve Kafkasya'daki stratejik tutumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Macron, Rusya konusunda da ortak bir çizginin belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ HAZİRAN AYINA ERTELENMİŞTİ

AB liderler zirvesinde son dönemde gerilen Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak Türkiye'ye aşamalı yaptırım karara almış, ancak ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise haziran ayındaki zirveye ertelemişti.

Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Türkiye, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti 11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı 10:51 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
Tekne hayranlığı için 10:11 Tekne hayranlığı için "Anlayamazsınız" diyen çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor 10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük 09:49 İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 sebebi! Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi 09:32 Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu 17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
11:17 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın
11:10 Umut Bulut'tan sonra Eyüpspor, Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna dahil etti
10:52 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
10:51 Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
10:50 İsviçre'nin futbolcusu Akanji, Ay-Yıldızlı takımımızı hafife aldı
10:49 Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak
10:07 Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi
10:07 Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor
09:32 Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu
09:23 Yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girdi
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak Onur Bay'dan Arka Sokaklar'a veda: Kalbimde her zaman anılarınız olacak         
10:50
Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi         
10:08
Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi Canlı yayında Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro istedi         
10:02
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 11:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel ve Macron, ortak Türkiye mesajı verdi: Görüş ayrılıklarına rağmen birbirimize ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement