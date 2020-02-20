Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü - Son Dakika

Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Merkel ve Macron, Putin ile İdlib'i görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile İdlib'i görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel ve Macron, Putin ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin İdlib kentinde felaket verici insani durumdan ne kadar kaygılı olduklarını ifade etti, Putin'e İdlib'de derhal çatışmaların son bulması çağrısında bulundu.

İhtiyaç sahipleri için insani yardımların erişiminin engellenmemesini isteyen iki lider, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile (İdlib'deki) krizde siyasi çözümün bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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