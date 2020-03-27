Merkel ve Rutte Euro Belgesi için "corona tahvilleri"ne karşı - Son Dakika
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Merkel ve Rutte Euro Belgesi için "corona tahvilleri"ne karşı

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı...

Merkel ve Rutte Euro Belgesi için

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı olduklarını açıkladı.

İki başbakan, halen yürürlükte olan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) bu tür kriz dönemlerinde kullanılmak üzere oluşturulduğuna da dikkat çekti.

Avrupa Birliği, söz konusu kurtarma paketinin teknik ayrıntılarına ilişkin çözümler bulmak üzere, Euro Bölgesi maliye bakanlarına iki hafta süre verildiğini doğruladı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlattığı 750 milyar euro (818 milyar dolar) büyüklüğündeki tahvil alım programında, tahvil çıkaranlara limit uygulamayacak.

Pandemi Acil Durum Satın Alma Programına göre ECB, vadeleri 70 gün ve üzerindeki borçlanma kağıtlarını alabilecek. Önceki Başkan Mario Draghi'nin 2012 yılında uygulamaya koyduğu varlık alım programında 1 yıl ve üzeri vadelerdeki kağıtlar alınıyordu.


Avrupa Birliği, Angela Merkel, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:54 Kaynak: DHA

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