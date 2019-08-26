- Merkel ve Trump G7 Zirvesi'nde İran'ı görüştü

PARİS - ABD Başkanı ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel G7 Zirvesi'nde, İran ve ticari konuları görüştü.

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin üçüncü gününde liderler ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump zirvedeki temasları kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider görüşmede, ABD ve AB arasındaki ticaret müzakereleri, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı ile İran'ı görüştü.

Merkel, Avrupa Birliği ile ABD'nin ticaret anlaşması konusunda olabildiğince çabuk uzlaşma sağlanmasını istediklerini belirtti. "AB ve ABD hakkında mümkün olan en kısa sürede daha detaylı görüşmelerde bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanan Merkel, "Ticaretimizin yoğunlaşmasına büyük ilgi duyuyoruz. Çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Almanya, AB kapsamında bu konuda çok çalışıyor" dedi. Merkel, İran konusunda da Trump ile verimli görüşmelerde bulunduğunu ancak bu konuda hala uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Trump da görüşmede, AB ile ticaret anlaşması konusuna değindiklerini ifade ederek, Washington'un Alman otomobil ihracatına tarife koymak zorunda kalmasını istemediğini söyledi.

G7 liderlerinin İran konusunda birlik olduklarını söyleyen Trump, "Hemen hemen bir sonuca vardık. Ancak, sonucun en büyük kısmı, Nükleer silahları sahip olamazlar" dedi.