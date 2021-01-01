Merkel yeni yıl mesajında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bahsetti - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajında BioNTech'in Türk kökenli kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bahsederek, BioNTech'de 60 farklı milletten insanın çalıştığını ve bunun da çeşitliliğin gücünün ilerleme getirdiğini gösteren en iyi örnek olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajında dünya genelinde etkili olan ve başta Avrupa olmak üzere ülkelerin sıkı önlemler ve yasaklar almasına neden olan korona salgınına değindi. "Uzun vadede salgının üstesinden nasıl geleceğimiz bize bağlı" diyen Merkel, ülkesinin salgında zor bir dönemden geçtiğini sözlerine ekledi. Vatandaşlarına kurallara uyma çağrısında bulunan Merkel, "Aşının yanı sıra, kurallara uymak gibi etkili önlemlerimiz var" dedi.

Kurallara uyan Alman halkına teşekkür eden Merkel, isteyen herkesin aşı olabileceğini ve kendisinin de sırası geldiğinde aşı olacağını dile getirdi. "Bilim adamlarının umut kaynağı" diyen Merkel, korona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in Türk kökenli kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den bahsederek, BioNTech'de 60 farklı milletten insanın çalıştığını ve bunun da çeşitliliğin gücünün ilerleme getirdiğini gösteren en iyi örnek olduğunu söyledi.

Eylül'de yapılacak seçimlerin ardından görev süresi son bulacak olan Merkel, 2020'yi "nefessiz bir yıl" olarak nitelendirerek, "Toplum olarak, yılın son saatlerini sevdiklerimize yakın olamadan geçirdiğimizi unutmamalıyız" dedi. - BERLİN