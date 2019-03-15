Son Dakika Haberleri: Merkel Yeni Zelanda'da 2 Camiye Terör Saldırısını Kınadı

Merkel Yeni Zelanda'da 2 Camiye Terör Saldırısını Kınadı

34 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum.

Merkel Yeni Zelanda'da 2 Camiye Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin, "Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum." ifadesini kullandı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Merkel, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz" ifadesini kullandığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti.

Maas, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!" değerlendirmelerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:24 Kaynak: AA

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