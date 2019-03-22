Son Dakika Haberleri: Merkez, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Bir Süreliğine Ara Verdi

Merkez, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Bir Süreliğine Ara Verdi

8 dakika önce

Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Bir Süreliğine Ara Verdi, System.String[]
Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruya göre; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

Ekonomi
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