Merkez, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Bir Süreliğine Ara Verdi

Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruya göre; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı. - İSTANBUL

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