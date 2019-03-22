Merkez, 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Bir Süreliğine Ara Verdi
8 dakika önce
Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.
Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruya göre; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: İHA
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