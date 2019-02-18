Son Dakika Haberleri: Merkez, 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar doları serbest bıraktı

Merkez, 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar doları serbest bıraktı

11 dakika önce

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımıyla yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altının serbest kaldığı hesaplanıyor.

Merkez, 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar doları serbest bıraktı, System.String[]
Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımıyla yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altının serbest kaldığı hesaplanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:50 

Ekonomi
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