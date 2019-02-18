Merkez, 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar doları serbest bıraktı

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımıyla yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altının serbest kaldığı hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımıyla yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altının serbest kaldığı hesaplanıyor.

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