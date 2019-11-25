Merkez Ankara'dan MKE Ankaragücü'ne sponsorluk desteği

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Pasifik İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Emlak Konut GYO güvencesiyle Pasifik İnşaat tarafından hayata geçirilen Merkez Ankara'nın logosu, MKE Ankaragücü formasının göğüs kısmında yer alacak.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan katıldı.

"Ankaragücü için güzel bir gün." diyerek sözlerine başlayan Mert, Ankara'nın en büyük karma projesini gerçekleştiren kurumsal bir firmayla sponsorluk anlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu belirten Mert, şu ifadeleri kullandı.

"Ankaragücü, maalesef uzun zamandır bu tür anlaşmalardan uzak kalmıştı. Bugün itibarıyla Pasifik İnşaat'la başlayan bu süreç devam edecek. Ankaragücü 109 yıllık, Kurtuluş Savaşı'nda şehitleri, gazileri olan bir kulüp. İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bir spor kulübü. Bizler o kulübün devamını getiren yöneticiler olarak bu işte olmaktan onur duyuyoruz. Buraya hizmet etmek güzel bir duygu. Tüm zorluklara rağmen Ankaragücü'nü yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ankara'nın en prestijli projelerini gerçekleştiren firmanın sponsor, destek olması bize çok ciddi güç ve moral verdi. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Bizim kapımız herkese açık. Kulübe katkı sağlayacak firmalarla görüşüyoruz."

Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan ise "Bizim için de çok mutlu bir gün. Ankara'ya bizim de ayrı bir sevdamız var. Üniversiteyi kazandığımda Ankara'ya geldim. Bütün çalışmalarımızı Ankara'da başlattık. Ankara'dan bütün dünyaya iş yapan büyük bir grup haline geldik. Ankara'ya olan sevgimizi ve verdiğimiz değeri göstermesi açısından bugünkü sponsorluk sözleşmemizin de ayrıca önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Gayrimenkul projeleriyle Ankara'ya önemli bir değer kattığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Merkez Ankara projesinin Ankara'ya katacağı değerlerden bahseden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merkez Ankara, Türkiye'nin tek parselde en büyük karma yaşam projesi. Şehir merkezinin sürekli yer değiştirdiğini biliyoruz. 10-20 yılda bir şehir merkezi hareket ediyor. Ama her zaman ilk merkez esas merkezdir. Projenin bulunduğu yer Ankara'nın ilk merkezi. Ankara'nın esas merkezinin tekrar güçlenmesi için yapılan birçok yatırımlardan biri. Biz, yapılan yatırımlara Merkez Ankara projemizle destek veriyoruz."

Kredi faiz oranlarının düşmesiyle konut satışında son dönemde ciddi hareketlilik yaşandığına işaret eden Erdoğan, "Belli bir süre inşaat sektörü duraklamıştı. Duraklama döneminde talep yok olmuyor, birikiyor. Bir yıl kadar böyle bir dönem yaşandı. Yaklaşık 5-6 aydır çok ciddi bir hareketlenme var. Bunda birikimin etkisi de var. Bizim projelerimizde bunu fazlasıyla görüyoruz." ifadelerini kullandı.