"Merkez bankaları büyümeyi sürdürmek için risk yönetimi yapmalı"
1 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, merkez bankalarının, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için "risk yönetimi yapmaları" gerektiği uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:54 Kaynak: DHA
ABD Merkez
Bankası (Fed
) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard
, merkez bankalarının, ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için "risk yönetimi yapmaları" gerektiği uyarısı yaptı. Ohio
'da düzenlenen Fed konferansında konuşan Brainard, politika yapıcıların geleceğe dönük faiz beklentilerini, ABD ekonomisine yönelik büyüyen riskler nedeniyle düşürdüklerini söyledi ve ekledi:
"Ekonomi
için en olası patika sağlam olmaya devam ediyor; ancak, zayıf enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisi ile büyüyen riskler, merkez bankalarının büyümeyi sürdürmek için biraz risk yönetimi yapmalarını gerektiriyor,"
"Eğer aşağı yönlü riskler gerçekleşir ise, ekonomik aktivite üzerinde baskı yaratabilir" diyen Brainard'ın bu sözleri Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
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