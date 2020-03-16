Merkez bankaları Covid-19'a karşı ortak hareket ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

ECB açıklamasına göre, Covid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.

Buna göre, dünyanın büyük ekonomilerinin merkez bankaları, bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklar. Bu amaçla, merkez bankaları gecelik swap işlemlerinde belirlenecek faiz oranlarının üzerine yalnızca 25 bazpuan ekleyecekler.

Fed de, bu hafta içinde toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısını beklemeden hafta sonu faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirdi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı. Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1.0-1.25 aralığına çekmişti.