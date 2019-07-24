Son Dakika Haberleri: Merkez bankaları ile kripto paralar için tek çözüm 'iş birliği'
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Merkez bankaları ile kripto paralar için tek çözüm 'iş birliği'

14 dakika önce

ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.

Merkez bankaları ile kripto paralar için tek çözüm 'iş birliği', System.String[]
ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 
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