Merkez bankaları ile kripto paralar için tek çözüm 'iş birliği'

ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.

Haber Yayın Tarihi:

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar

Beyaz Saray'daki kritik Türkiye toplantısında neler konuşuldu? İlk açıklama geldi

Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu