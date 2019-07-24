Merkez bankaları ile kripto paralar için tek çözüm 'iş birliği'
14 dakika önce
ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in kripto paralar ve Libra eleştirilerine karşın "tek" çıkar yolun, iki sistemin beraber yürüyeceği bir sistemden geçtiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07
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