Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı

Küresel çapta jeopolitik risklerdeki artış, ticaret savaşı ve Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler sonucu değişen risk algısı karşısında, aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bulunduğu 47 merkez bankası faiz indirdi.