Son Dakika Haberleri: Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
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Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı

1 saat önce

Küresel çapta jeopolitik risklerdeki artış, ticaret savaşı ve Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler sonucu değişen risk algısı karşısında, aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bulunduğu 47 merkez bankası faiz indirdi.

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Küresel çapta jeopolitik risklerdeki artış, ticaret savaşı ve Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler sonucu değişen risk algısı karşısında, aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da bulunduğu 47 merkez bankası faiz indirdi.

Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:15 
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