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Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi
43 dakika önce
Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere Japonyave İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:50
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