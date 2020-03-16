Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi - Son Dakika Ekonomi

Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

43 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere Japonyave İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, Kanada, İngiltere Japonyave İsviçre merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Fed Başkanı Powell'dan "faiz indirimi" açıklaması Açıklaması

Son Dakika Haberleri
08:30 ABD'nin 8 büyük bankası hisse geri alımlarını durdurdu
08:15 Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı
08:05 Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi
08:01 Muz üreticisinin 'stok' endişesi
07:50 Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 08:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]