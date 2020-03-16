Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi - Son Dakika Dünya

Merkez bankalarından piyasaları sakinleştirmek için swap hamlesi

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.


ECB'den yapılan açıklamada, dünyanın önde gelen 6 merkez bankasının, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, İsviçre, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:48 
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