Merkez bankalarının zorlu enflasyon sınavı

Küresel ekonomiye yönelik birçok belirsizlikle mücadele edilen 2018'de, merkez bankalarının büyük ölçüde enflasyon hedefini yakalamada sıkıntı yaşadığı, bu kapsamda fiyat istikrarını sağlamanın 2019'da da ana gündem olmaya devam edeceği görülüyor.

Küresel ekonomiye yönelik birçok belirsizlikle mücadele edilen 2018'de, merkez bankalarının büyük ölçüde enflasyon hedefini yakalamada sıkıntı yaşadığı, bu kapsamda fiyat istikrarını sağlamanın 2019'da da ana gündem olmaya devam edeceği görülüyor.

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