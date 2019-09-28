Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı...
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Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı...

1 saat önce

Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00;

Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68 olarak belirlenmiştir. - ANKARA

Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:21 Kaynak: İHA
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