Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı...
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Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00;
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:21 Kaynak: İHA
Merkez Bankası: "1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68 olarak belirlenmiştir. - ANKARA
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