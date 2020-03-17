Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası: '1 hafta vadeli repo ihalelerine ilaveten ihtiyaç duyulduğunda piyasaya 91 gün... - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası: "1 hafta vadeli repo ihalelerine ilaveten ihtiyaç duyulduğunda piyasaya 91 gün...
6 saat önce
Merkez Bankası: "1 hafta vadeli repo ihalelerine ilaveten ihtiyaç duyulduğunda piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek"
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:22 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "1 hafta vadeli repo ihalelerine ilaveten ihtiyaç duyulduğunda piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek"
Son Dakika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak