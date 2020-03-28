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Merkez Bankası: "1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı...
7 saat önce
Merkez Bankası: "1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55;
Merkez Bankası: "1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00; aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 olarak belirlenmiştir. Kredi kartı azami faiz oranları, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyecek, ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar geçerli olacaktır. Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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