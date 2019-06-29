Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı...
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Merkez Bankası: "1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı...

1 saat önce

Merkez Bankası: "1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı...

Merkez Bankası:
Merkez Bankası: "1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
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