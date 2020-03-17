Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
6 saat önce
Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti. - İSTANBUL
Son Dakika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak