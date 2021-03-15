Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti - Son Dakika

Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti

15.03.2021 09:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020 yılı karını açıkladı. Merkez, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl 34,5 milyar TL kar etti. Banka 2019 yılında ise 44 milyar 732 milyon TL kar açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89.Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB geçen yıl 34 milyar 497,9 milyon TL dönem karı elde etti. Merkez Bankası'nın bir önceki yıl kârı 44 milyar 732,8 milyon TL olarak açıklanmıştı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 11,5 MİLYAR TL

TCMB'nin aktif toplamı 1 trilyon 244,0 milyar TL olurken, takipteki alacakları 11,5 milyar TL oldu. Merkez Bankası'nın Bankalararası Para Piyasası işlemleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.

PİYASALAR FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Merkez Bankası, 18 Mart Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararı merakla bekliyor. PPK, şubat ayında faizlerde bir değişiklik yapmayarak yüzde 17'de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası 2020'de koronavirüse rağmen 34,5 milyar TL kar etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • ali: merkez bankası kar etmiş bize faydası olmadıktan sonra hep kar etsim millet per perişan esnaf bitti Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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