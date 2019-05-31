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Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar Raporu'nu değerlendirdi

45 dakika önce

Bankasından yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir.

Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar Raporu'nu değerlendirdi, System.String[]
Bankasından yapılan açıklamada, "Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlenmektedir. Türkiye'nin hane halkı borçluluğu gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir. Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edecektir" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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