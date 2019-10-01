Merkez Bankası, altın swap işlemlerine başlıyor
1 saat önce
Merkez Bankası, Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.
Merkez Bankası, Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:21
Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak Google Play'de indirilen bazı uygulamalarla dolandırıcılık yapılıyor 136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi