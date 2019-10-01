Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası, altın swap işlemlerine başlıyor
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Merkez Bankası, altın swap işlemlerine başlıyor

1 saat önce

Merkez Bankası, Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Merkez Bankası, altın swap işlemlerine başlıyor, System.String[]

Merkez Bankası, Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:21 
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