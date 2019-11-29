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Merkez Bankası: "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı...
6 saat önce
Merkez Bankası: "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir"
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısı, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir"
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