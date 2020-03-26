Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve başkan yardımcıları, Türkiye Bankalar Birliği ile koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda bir video konferans gerçekleştirdi.



TCMB Başkanı Murat Uysal, katıldığı video konferans toplantısında, "Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır." ifadelerini kullandı.