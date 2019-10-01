Merkez Bankası: "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı...
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Merkez Bankası: "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Merkez Bankası: "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi."
Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak Google Play'de indirilen bazı uygulamalarla dolandırıcılık yapılıyor 136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi