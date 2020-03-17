Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: 'Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel...

6 saat önce

Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek.

Merkez Bankası:

Merkez Bankası: "Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarlarıyla ilişkilendirilecek."

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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