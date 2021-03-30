Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı - Son Dakika

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

30.03.2021 00:30

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Göreve, Mustafa Duman atandı. Geçen hafta da Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmişti. Bu atamanın yankıları sürerken Merkez Bankası başkan yardımcısı da değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı. Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlüğü görevini üstleniyordu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı (Guvernör) Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına (Guvernör) 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin2,3 ve 7'inci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.

Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı.

Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Haziran 2017'de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Çetinkaya, Borsa İstanbul'daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı - Son Dakika Ekonomi


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