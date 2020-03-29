Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: 'Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye... - Son Dakika Ekonomi
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye...
6 saat önce
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Son Dakika Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık