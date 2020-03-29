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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz...
6 saat önce
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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