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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci...
6 saat önce
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş: "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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