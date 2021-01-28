Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

28.01.2021 16:52
Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı, System.String[]

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ağbal, 2022 sonu için yüzde 7, 2023 sonu için yüzde 5 seviyelerinin öngörüldüğünü belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal Ağbal, 2021-I Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısında 2021 yılı tahmini enflasyon rakamlarını açıkladı.

TCMB Başkanı Ağbal, 2021 yılı enflasyon tahminini yüzde 9,4 olarak açıkladı. Ağbal, enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 ve 2023 sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağınının tahmin edildiğini söyledi.

Enflasyon hedeflemesi rejiminin "sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla" sürdürüleceğini belirten Ağbal "Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği bir görünüm altında enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7'ye, 2023 yıl sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Para Politikası Kurulu'nun elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacağını ifade eden Ağbal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruş, yüzde 5 hedefine ulaşılacak 2023 yılına kadar, uzun bir süre, kararlılıkla sürdürülecektir. Mevcut verilerin yanı sıra, elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaşma önden yapılacaktır. Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır."

Ağbal, "Ayrıca, sıkı parasal duruşun devamıyla enflasyon beklentilerinde öngörülen iyileşmenin yıl sonu tahminine 0,5 puan düşürücü yönde katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Gıda enflasyonunun, 2021 yılı enflasyon gerçekleşmesi üzerinde önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Ağbal, "Türkiye'de fiyat istikrarını sağlayacaksak bütün ekonomideki karar alıcıların ileriye dönük enflasyonist beklentileri ve fiyatlama davranışlarının fiyat istikrarına katkı yapacak şekilde şekillenmesi lazım" diye konuştu.

Ağbal, 2021 gıda enflasyonunu 11,5'e revize ettiklerini, 2022 yılı gıda fiyat tahmini yüzde 9,4 olarak belirlendiğini söyledi.

ANKA ,DHA,DW/TY,JD

(c)

Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Naci Ağbal, Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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