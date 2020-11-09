Merkez Bankası Başkanı Ağbal: " Gerekli para politikası kararı alınacak" - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: " Gerekli para politikası kararı alınacak"
09.11.2020 09:17
Merkez Bankası Başkanı Ağbal: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.
Merkez Bankası Başkanı Ağbal: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."
(İHA)
Son Dakika Felipe Melo'nun Vasco da Gama maçında ayak bileği kırıldı Sıcaklıklar düştü, Marmara bu haftayı yağışlı geçirecek Yetiştirdiği 36.5 kiloluk dev kabakları, hiçbir ücret almadan hediye ediyor Azerbaycanlı Profesörden Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin Senatör Graham: Trump yenilgiyi kabul ederse bir daha Cumhuriyetçi bir başkan seçilemez Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz