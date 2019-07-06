Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, görevden alındı
47 dakika önce
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:52 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya
görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal
atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
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