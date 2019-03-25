Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "İktisadi Faaliyet Cephesinde Dengelenmenin Devam Ettiğini...
1 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "İktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:32 Kaynak: AA
Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Son Durum
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum
Talep Patlayınca Kenevir Tohumunun Kilosu Bin Liraya Çıktı