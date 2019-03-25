Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Para Politikası Duruşumuzu Enflasyonu En Kısa Sürede Tek Haneye...
1 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.
Merkez Bankası
Başkanı Çetinkaya
: "Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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