Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv Gelişmelerinin Orta Vadeli Trendlerle Takip Edilmesi Daha...
1 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."
Merkez Bankası
Başkanı Çetinkaya
: "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: AA
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