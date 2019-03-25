Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv Gelişmelerinin Orta Vadeli Trendlerle Takip Edilmesi Daha...

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv Gelişmelerinin Orta Vadeli Trendlerle Takip Edilmesi Daha...

1 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya:
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:34 Kaynak: AA

Çetinkaya, Merkez Bankası, Ekonomi
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