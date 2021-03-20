Merkez Bankası Başkanı değişti (2) - Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı değişti (2)
20.03.2021 05:25
NACİ AĞBAL'DAN AÇIKLAMATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygun gördüğü tüm görevler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
NACİ AĞBAL'DAN AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygun gördüğü tüm görevler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ağbal mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Katie Price altıncı kez hamile kaldı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var