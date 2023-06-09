Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak

09.06.2023 11:19

Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dün gece Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Atama kararı büyük yankı uyandırırken Erkan adına sosyal medya hesapları açıldı. Merkez Bankası yetkilileri Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığını, daha sonra resmi bir hesap açılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Erkan'ın TCMB Başkanlığı'na atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

RESMİ HESABI DAHA SONRA AÇACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi. Merkez Bankası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Başkan Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 yılında doğan Erkan; İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti. Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkânına sahip oldu. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor

GOLDMAN SACHS'DA BAŞLADI

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany&Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın adını kullanan sahte hesaplarla ilgili uyarı: Resmi hesabı daha sonra açılacak - Son Dakika
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