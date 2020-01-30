Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, '2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik... - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik...

6 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal,

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Enflasyonun bir süre yatay seyrederek, yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibiyiz" dedi. - ANKARA

Merkez Bankası, Murat Uysal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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