Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Enflasyonun bir süre yatay seyrederek, yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini konusunda öngörü sahibiyiz" dedi. - ANKARA